В России отменят все формально действующие законы СССР и РСФСР
Все нормативные правовые акты органов юстиции СССР и РСФСР, которые формально продолжают действовать в России, будут отменены. Об этом заявил глава Минюста Константин Чуйченко, передает РИА Новости.
Отмечается, что в ближайшее время министерство выпустит соответствующий приказ, отменяющий формально действующие документы, принятые до 12 декабря 1991 года.
Меры не затронут советские акты, принятые органами юстиции вместе с другими ведомствами, содержащие данные для служебного пользования, а также составляющие государственную тайну.
Ранее Минюст России предложил расширить практику назначения принудительных работ в качестве самостоятельного вида наказания, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru