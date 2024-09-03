В России отменят все формально действующие законы СССР и РСФСР

Все нормативные правовые акты органов юстиции СССР и РСФСР, которые формально продолжают действовать в России, будут отменены. Об этом заявил глава Минюста Константин Чуйченко, передает РИА Новости.

Отмечается, что в ближайшее время министерство выпустит соответствующий приказ, отменяющий формально действующие документы, принятые до 12 декабря 1991 года.

Меры не затронут советские акты, принятые органами юстиции вместе с другими ведомствами, содержащие данные для служебного пользования, а также составляющие государственную тайну.

Ранее Минюст России предложил расширить практику назначения принудительных работ в качестве самостоятельного вида наказания, напоминает RT.

