СМИ: В Сеуле служебная собака ищет клопов в багаже прилетающих из Парижа
Пограничные службы Южной Кореи обучили специальную собаку для обнаружения постельных клопов у членов национальной сборной и болельщиков после их возвращения с Олимпийских игр в Париже, сообщает Reuters.
В аэропорту Инчхона прибывающих из Парижа будет встречать бигль по имени Чек. Его задача — проверять пассажиров на наличие постельных клопов после вспышки активности этих насекомых в столице Франции в прошлом году.
Специалисты по борьбе с вредителями отмечают, что собака может обнаружить постельных клопов в стандартном гостиничном номере менее чем за две минуты. Рейсы, прилетающие в Южную Корею из Парижа, будут дезинфицироваться каждую неделю, вместо обычной ежемесячной процедуры.
Помимо этого, служба карантина аэропорта будет готова оперативно реагировать в случае обнаружения паразитов на борту самолетов или в самом аэропорту, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru