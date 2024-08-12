СМИ: В Сеуле служебная собака ищет клопов в багаже прилетающих из Парижа

Пограничные службы Южной Кореи обучили специальную собаку для обнаружения постельных клопов у членов национальной сборной и болельщиков после их возвращения с Олимпийских игр в Париже, сообщает Reuters.

В аэропорту Инчхона прибывающих из Парижа будет встречать бигль по имени Чек. Его задача — проверять пассажиров на наличие постельных клопов после вспышки активности этих насекомых в столице Франции в прошлом году.

Разведка Франции обвинила Россию в распространении паники из-за нашествия клопов

Специалисты по борьбе с вредителями отмечают, что собака может обнаружить постельных клопов в стандартном гостиничном номере менее чем за две минуты. Рейсы, прилетающие в Южную Корею из Парижа, будут дезинфицироваться каждую неделю, вместо обычной ежемесячной процедуры.

Помимо этого, служба карантина аэропорта будет готова оперативно реагировать в случае обнаружения паразитов на борту самолетов или в самом аэропорту, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Южная КореяОлимпийские ИгрыФранцияНасекомые

Горячие новости

Все новости

партнеры