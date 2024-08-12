СМИ: В Сеуле служебная собака ищет клопов в багаже прилетающих из Парижа

Пограничные службы Южной Кореи обучили специальную собаку для обнаружения постельных клопов у членов национальной сборной и болельщиков после их возвращения с Олимпийских игр в Париже, сообщает Reuters.

В аэропорту Инчхона прибывающих из Парижа будет встречать бигль по имени Чек. Его задача — проверять пассажиров на наличие постельных клопов после вспышки активности этих насекомых в столице Франции в прошлом году.