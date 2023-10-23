Разведка Франции обвинила Россию в распространении паники из-за нашествия клопов

По информации издания, Россия якобы хочет посеять панику и психоз во Франции. Газета напишет, что таким образом Москва отвечает на антироссийские санкции.

В последнее время жители Франции все чаще выкладывают в соцсети фото и видео клопов, заполонивших общественный транспорт и кинотеатры.

Накануне стало известно о том, что жилые дома и отели Сочи атаковали полчища мраморных клопов, напоминают «Известия».

