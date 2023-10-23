Разведка Франции обвинила Россию в распространении паники из-за нашествия клопов
23 октября 202315:57
Французские спецслужбы нашли «русский след» в ситуации с массовым распространением клопов, сообщила газета 20 Minutes.
По информации издания, Россия якобы хочет посеять панику и психоз во Франции. Газета напишет, что таким образом Москва отвечает на антироссийские санкции.
В последнее время жители Франции все чаще выкладывают в соцсети фото и видео клопов, заполонивших общественный транспорт и кинотеатры.
Накануне стало известно о том, что жилые дома и отели Сочи атаковали полчища мраморных клопов, напоминают «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru