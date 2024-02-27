СМИ: В Малайзии госпитализировали короля Норвегии Харальда V
Отдыхающий в Малайзии король Норвегии Харальд V был госпитализирован, сообщает норвежская вещательная корпорация NRK.
Телерадиокомпания ссылается на представителей королевской семьи, по информации которых, причиной госпитализации 87-летнего монарха стала инфекция.
«Король получает всю необходимую помощь как от местных, так и от норвежских специалистов», - говорится в сообщении.
Ранее король Великобритании Карл III, который болен онкологическим заболеванием, на встрече с премьером страны Риши Сунаком признался, что его довели до слез многочисленные сообщения со словами поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: В Малайзии госпитализировали короля Норвегии Харальда V
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru