СМИ: В Малайзии госпитализировали короля Норвегии Харальда V

Отдыхающий в Малайзии король Норвегии Харальд V был госпитализирован, сообщает норвежская вещательная корпорация NRK.

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Телерадиокомпания ссылается на представителей королевской семьи, по информации которых, причиной госпитализации 87-летнего монарха стала инфекция.

«Король получает всю необходимую помощь как от местных, так и от норвежских специалистов», - говорится в сообщении.

Ранее король Великобритании Карл III, который болен онкологическим заболеванием, на встрече с премьером страны Риши Сунаком признался, что его довели до слез многочисленные сообщения со словами поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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