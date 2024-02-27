СМИ: В Малайзии госпитализировали короля Норвегии Харальда V

Телерадиокомпания ссылается на представителей королевской семьи, по информации которых, причиной госпитализации 87-летнего монарха стала инфекция.

«Король получает всю необходимую помощь как от местных, так и от норвежских специалистов», - говорится в сообщении.

Ранее король Великобритании Карл III, который болен онкологическим заболеванием, на встрече с премьером страны Риши Сунаком признался, что его довели до слез многочисленные сообщения со словами поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

