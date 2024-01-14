Новым королем Дании стал Фредерик X

После отречения от престола королевы Дании Маргрете II королем стал ее сын Фредерик X. Трансляцию церемонии вел телеканал DR.

Маргрете II правила 52 года. Она отреклась от престола 14 января в королевском замке Кристиансборг.

В своем новогоднем обращении теперь уже бывшая королева заявляла, что намерена отречься от трона 14 января и передать престол наследному принцу Фредерику. Она находилась на престоле дольше всех своих предшественников.

В мае 2023 года состоялась коронация короля Великобритании Карла III. 74-летний монарх стал самым пожилым в истории страны, отмечает «Радиоточка НСН».

