СМИ: В команде Трампа произошли первые разногласия
26 января 202504:01
Неопределенность в отношении пошлин на импортируемые продукты привела к первым разногласиям в офисе президента США Дональда Трампа, сообщает Politico.
По данным издания, глава государства так и не занялся вопросом пошлин на иностранную продукцию после вступления в должность. Подобное поведение американского лидера указывает на его неопределенность в решении этого вопроса. Он может решиться в ближайшие месяцы.
Ранее Трамп заявил о нежелании вводить пошлины в отношении Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru