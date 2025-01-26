СМИ: В команде Трампа произошли первые разногласия

По данным издания, глава государства так и не занялся вопросом пошлин на иностранную продукцию после вступления в должность. Подобное поведение американского лидера указывает на его неопределенность в решении этого вопроса. Он может решиться в ближайшие месяцы.

Ранее Трамп заявил о нежелании вводить пошлины в отношении Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

