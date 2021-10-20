СМИ: В Израиле обнаружен новый вариант коронавируса
Минздрав Израиля сообщил об обнаружении нового варианта коронавируса AY.4.2, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал.
Новая мутация была обнаружена у 11-летнего подростка, вернувшегося в Израиль из-за границы. Отмечается, что ребенок находился в изоляции и ни с кем не контактировал.
Как предполагают специалисты, этот вариант вируса может быть заразнее штамма «дельта».
Ранее В Великобритании сообщили, что в стране распространяется новый штамм коронавируса — AY.4.2. Отмечалось, что данный вид является вариацией штамма «дельта», но обладает большей заразностью – на 10-15%.
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