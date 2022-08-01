СМИ: В Багдад введены войска
Войска введены в столицу Ирака Багдад. Об этом сообщают местные СМИ.
В Сети появились ролики, на которых видны вошедшие в город колонны техники.
Отмечается, что большинство высокопоставленных чиновников уже покинули Ирак.
Ранее протестующие против назначения нового премьера Ирака сторонники шиитского имама Муктады ас-Садра захватили здание парламента. Митингующие требуют распустить законодательный орган, создать переходное правительство и сменить руководство Верховного судебного совета.
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