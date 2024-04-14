СМИ: у берегов Румынии обнаружили морской дрон неизвестного происхождения
В Черном море у берегов Румынии обнаружили морской беспилотник неизвестного происхождения, сообщило издание Naval News.
По информации портала, дрон состоит из советских и американских деталей. Где произведен беспилотник и кому он принадлежит информации нет.
Отмечается, что на судне установлена часть от противокорабельной ракеты П-20 «Термит» советского производства. Журналисты портала предположили, что дрон собрали на Украине.
Минобороны России 14 апреля сообщило, что за последние сутки средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 41 украинский беспилотник, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru