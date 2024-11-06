СМИ: Трамп опережает Харрис по числу голосов выборщиков
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии, экс-глава Белого дома Дональд Трамп более чем в три раза опережает свою соперницу от Демократической партии, вице-президента Камалу Харрис по количеству голосов выборщиков, сообщает Associated Press.
Политику удалось заручиться 19 голосами, а Харрис — только тремя.
Решающим на выборах будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом.
Ранее стало известно, что Трамп лидирует с большим отрывом в штатах Индиана и Кентукки, где закрылись избирательные участки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru