СМИ: Трамп опережает Харрис по числу голосов выборщиков

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии, экс-глава Белого дома Дональд Трамп более чем в три раза опережает свою соперницу от Демократической партии, вице-президента Камалу Харрис по количеству голосов выборщиков, сообщает Associated Press.

Политику удалось заручиться 19 голосами, а Харрис — только тремя.

Решающим на выборах будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом.

Ранее стало известно, что Трамп лидирует с большим отрывом в штатах Индиана и Кентукки, где закрылись избирательные участки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

