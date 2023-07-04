Белый дом эвакуировали из-за найденного кокаина

В библиотеке Белого дома обнаружили кокаин, пишет газета The Guardian.

Житель Бразилии пытался провезти кокаин в Армению в толстой кишке

О находке рассказал пожарный из группы по работе с опасными материалами. Представитель Секретной службы США Энтони Гульельми сообщил, что в Белом доме объявили повышенную тревогу и эвакуировали персонал.

По его словам, спецслужбы начали расследование. Они выясняют, каким образом вещество попало в резиденцию президента США.

Знакомый с ходом расследования чиновник уточнил, что количество вещества «было небольшим».

Американские СМИ ранее опубликовали фото употребления наркотиков сыном президента Джо Байдена Хантером. Он запечатлел себя принимающим запрещенные вещества за рулем автомобиля, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:НаркотикиБелый ДомСША

Горячие новости

Все новости

партнеры