Белый дом эвакуировали из-за найденного кокаина

О находке рассказал пожарный из группы по работе с опасными материалами. Представитель Секретной службы США Энтони Гульельми сообщил, что в Белом доме объявили повышенную тревогу и эвакуировали персонал.

По его словам, спецслужбы начали расследование. Они выясняют, каким образом вещество попало в резиденцию президента США.

Знакомый с ходом расследования чиновник уточнил, что количество вещества «было небольшим».

Американские СМИ ранее опубликовали фото употребления наркотиков сыном президента Джо Байдена Хантером. Он запечатлел себя принимающим запрещенные вещества за рулем автомобиля, передает «Радиоточка НСН».

