СМИ: США ожидают иранский удар по Израилю 8-9 августа
7 августа 202418:06
По новым данным американской разведки, удар Ирана по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране Исмаила Хании придется на 8 или 9 августа, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
По данным источников, Тегерану понадобилось гораздо больше времени на подготовку.
«Хотя точная природа ответа Ирана и «Хезболлы» остается неясной, официальные лица США уверены, что он неизбежен», — передает Al-Arabiya.
Ранее Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении нанести удар, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru