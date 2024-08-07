СМИ: США ожидают иранский удар по Израилю 8-9 августа

По новым данным американской разведки, удар Ирана по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране Исмаила Хании придется на 8 или 9 августа, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

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По данным источников, Тегерану понадобилось гораздо больше времени на подготовку.

«Хотя точная природа ответа Ирана и «Хезболлы» остается неясной, официальные лица США уверены, что он неизбежен», — передает Al-Arabiya.

Ранее Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении нанести удар, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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