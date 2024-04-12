СМИ: США ожидают атаку Ирана на Израиль 12 апреля

Власти США предполагают, что Иран намерен атаковать Израиль 12 апреля. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает телеканал CBS News.

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Собеседники канала уточнили, что целями являются военные объекты внутри еврейского государства.

«Крупная атака на Израиль ожидается 12 апреля. Иран может применить более 100 беспилотников и десятки ракет, целью которых будут военные объекты внутри страны», — утверждают источники CBS News.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что Иран готовится нанести по Израилю «смертельные удары» в ответ на атаку на консульство Исламской республики в столице Сирии Дамаске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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