СМИ: США ожидают атаку Ирана на Израиль 12 апреля

Собеседники канала уточнили, что целями являются военные объекты внутри еврейского государства.

«Крупная атака на Израиль ожидается 12 апреля. Иран может применить более 100 беспилотников и десятки ракет, целью которых будут военные объекты внутри страны», — утверждают источники CBS News.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что Иран готовится нанести по Израилю «смертельные удары» в ответ на атаку на консульство Исламской республики в столице Сирии Дамаске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

