СМИ: Следствие планирует 18 декабря допросить президента Южной Кореи

В Южной Корее следствие планирует допросить 18 декабря отстранённого от должности главу государства Юн Сок Ёля, сообщает агентство «Рёнхап».

В Южной Корее глава правящей партии выступил за импичмент президенту

Он должен явиться на допрос в рамках расследования военного положения.

Ранее парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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