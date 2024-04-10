Компания Boeing сократила поставки самолетов в 1,5 раза

По информации агентства, за первые три месяца компания передала клиентам 83 самолета. В первом квартале 2023 года показатель составлял 130 машин.

Причиной стало возросшее количество инспекций со стороны контролирующих органов. Также на поставки повлияло сокращение производства самолетов Boeing 737 MAX.

В январе 2024 года американский регулятор поручил приостановить полеты модели 737 MAX из-за разгерметизации борта Alaska Airlines. После этого начались проверки Boeing со стороны Национального совета по безопасности на транспорте США, передает «Радиоточка НСН».

