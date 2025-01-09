СМИ: Силы безопасности установили контроль у президентского дворца в Чаде
9 января 202501:34
В Чаде силы безопасности полностью контролируют район президентского дворца в Нджамене, где произошло нападение, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в службе безопасности страны.
В настоящее время никаких беспорядков нет.
Ранее стало известно, что боевики террористической группировки «Боко Харам» совершили нападение около президентского дворца. Есть погибшие и раненые. Глава государства Махамат Идрис Деби в момент нападения находился на территории дворца.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru