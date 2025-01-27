СМИ: Силовики Испании и США задержали корабль с российским экипажем

Это произошло в нейтральных водах у берегов Португалии. На борт высадились около 20 силовиков. Судно направлялось из порта Пуэрто-Боливар в Эквадоре в Санкт-Петербург. Моряков трое суток держали в порту и угрожали оружием, обвинив в контрабанде.

Силовики заподозрили, что судно перевозило контрабанду из Южной Америки, но запрещённых веществ на борту не обнаружили. Всех 23 моряков должны отпустить в порт назначения.

Ранее экипаж затонувшего российского судна Ursa Major вылетел из Испании в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

