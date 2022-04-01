СМИ: Псаки планирует уйти с поста пресс-секретаря Белого дома
1 апреля 202217:28
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки планирует перейти на работу на телеканал MSNBC, сообщает издание Axios со ссылкой на собственные источники.
По данным портала, она намерена покинуть свой текущий пост весной 2022 года и обсуждает возможное решение с представителями Белого дома, а также ведёт переговоры с телеканалом.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что сдала положительный тест на коронавирус, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+19 164 / сут.
Умерли
369 тыс.+342 / сут.
Выздоровели
16,9 млн+45 998 / сут.
- Компания Danfoss объявила об уходе из России
- Макрон обсудил с Зеленским гуманитарную ситуацию в Мариуполе
- Умер российский журналист Андрей Бабицкий
- В Госдепе оценили текущий дефицит на рынке нефти
- Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян
- Новак заявил о необъективности данных МЭА об уровнях добычи нефти
- «Росатом» и МАГАТЭ обсудили работу атомных объектов на Украине
- Путин и Эрдоган обсудили встречу делегаций РФ и Украины
- ФССП предложила отсрочить уплату долгов участникам спецоперации на Украине
- СМИ: Псаки планирует уйти с поста пресс-секретаря Белого дома
1 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru