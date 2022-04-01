СМИ: Псаки планирует уйти с поста пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки планирует перейти на работу на телеканал MSNBC, сообщает издание Axios со ссылкой на собственные источники.

Псаки возвращается. И мемы тоже

По данным портала, она намерена покинуть свой текущий пост весной 2022 года и обсуждает возможное решение с представителями Белого дома, а также ведёт переговоры с телеканалом.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что сдала положительный тест на коронавирус, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:ОтставкаТелеканалыСШАБелый Дом
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры