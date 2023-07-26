СМИ: Оцепление вокруг дворца президента Нигера сняли

Оцепление вокруг дворца президента Нигера Мохамеда Базума снято, гражданские автомобили снова могут свободно передвигаться. Об этом сообщает радиостанция RFI.

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Отмечается, что машины не могли проезжать по проспекту, который пролегает вдоль здания. Блокирование здания дворца продлилось около двух часов.

При этом RFI не сообщает, открыто ли само здание.

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