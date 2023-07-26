СМИ: Оцепление вокруг дворца президента Нигера сняли
26 июля 202314:31
Оцепление вокруг дворца президента Нигера Мохамеда Базума снято, гражданские автомобили снова могут свободно передвигаться. Об этом сообщает радиостанция RFI.
Отмечается, что машины не могли проезжать по проспекту, который пролегает вдоль здания. Блокирование здания дворца продлилось около двух часов.
При этом RFI не сообщает, открыто ли само здание.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru