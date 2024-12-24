СМИ: Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за короткого замыкания

По данным СМИ, произошло короткое замыкание между вторым и третьим этажами. Пожарные сразу прибыли на место. В результате инцидента никто не пострадал.



Башню откроют для туристов в ближайшее время, но не выше второго этажа, проход на шпиль будет доступен позднее.

Ранее в Турции при взрыве на заводе по производству взрывчатки погибли 12 человек, напоминает RT.

