СМИ: Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за короткого замыкания
24 декабря 202416:59
Порядка 1200 посетителей эвакуировали из Эйфелевой башни из-за срабатывания противопожарной сигнализации, передает телеканал BFMTV.
По данным СМИ, произошло короткое замыкание между вторым и третьим этажами. Пожарные сразу прибыли на место. В результате инцидента никто не пострадал.
Башню откроют для туристов в ближайшее время, но не выше второго этажа, проход на шпиль будет доступен позднее.
Ранее в Турции при взрыве на заводе по производству взрывчатки погибли 12 человек, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru