СМИ: Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за короткого замыкания

Порядка 1200 посетителей эвакуировали из Эйфелевой башни из-за срабатывания противопожарной сигнализации, передает телеканал BFMTV.

При пожаре в ТЦ в белорусском Витебске пострадали 15 человек

По данным СМИ, произошло короткое замыкание между вторым и третьим этажами. Пожарные сразу прибыли на место. В результате инцидента никто не пострадал.

Башню откроют для туристов в ближайшее время, но не выше второго этажа, проход на шпиль будет доступен позднее.

Ранее в Турции при взрыве на заводе по производству взрывчатки погибли 12 человек, напоминает RT.

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ФОТО: Ирина Калашникова/РИА Новости
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