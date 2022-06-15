СМИ: полиция Украины предотвратила теракт против руководства страны

По его словам, информация о готовящемся теракте была получена от оперативных источников. При этом Енин не стал уточнять, на кого именно планировалось нападение.

Ранее в Запорожье прогремел мощный взрыв на трансформаторной станции в городе Бердянске, местные власти предполагают, что это был теракт, передаёт ОТР.