СМИ: полиция Украины предотвратила теракт против руководства страны
15 июня 202218:11
Заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что украинская полиция предотвратила теракт против руководства страны, сообщает агентство УНИАН.
По его словам, информация о готовящемся теракте была получена от оперативных источников. При этом Енин не стал уточнять, на кого именно планировалось нападение.
Ранее в Запорожье прогремел мощный взрыв на трансформаторной станции в городе Бердянске, местные власти предполагают, что это был теракт, передаёт ОТР.
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15 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru