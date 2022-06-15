СМИ: полиция Украины предотвратила теракт против руководства страны

Заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что украинская полиция предотвратила теракт против руководства страны, сообщает агентство УНИАН.

ФСБ предотвратила теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи 9 мая

По его словам, информация о готовящемся теракте была получена от оперативных источников. При этом Енин не стал уточнять, на кого именно планировалось нападение.

Ранее в Запорожье прогремел мощный взрыв на трансформаторной станции в городе Бердянске, местные власти предполагают, что это был теракт, передаёт ОТР.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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