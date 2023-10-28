Полиция: Жертвами стрелка в штате Мэн стали 18 человек 14-76 лет

«Мы опознали жертв, уведомили семей, все 18 человек были опознаны», — цитирует комиссара РИА Новости.

Сосчак уточнил, что погибшие — 16 мужчин и две женщины.

Вечером 25 октября мужчина открыл огонь из автомата в трех районах Льюистона, 18 человек погибли, еще 13 получили ранения. Полиция установила личность стрелка, им оказался оружейный инструктор Роберт Кард, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, у мужчины есть проблемы с психическим здоровьем, ранее он угрожал совершить подобное. Злоумышленника все еще ищут.

