СМИ: Пласидо Доминго заподозрили в связях секс-сектой Аргентины

Секта пропагандировала философию борьбы со СПИДом и наркотиками и стремление к счастью, предлагала людям излечение, а на самом деле завладевала их деньгами. Для их отмывания создавались фонды за границей, покупалась недвижимость и автомобили.

Как предполагается, в распоряжении следствия оказались аудиозаписи разговоров с участием Доминго, лидера секты Хуана Перковича и посредницы. На записи некая Сусана Менделевич сообщает Перковичу, что испанский тенор хочет «посетить нас».

По данным издания, пока Доминго не предъявлено никаких обвинений.

О ликвидации секты под названием «Школа йоги Буэнос-Айреса» правоохранители сообщили на прошлой неделе.

