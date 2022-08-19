СМИ: Пласидо Доминго заподозрили в связях секс-сектой Аргентины
Знаменитого оперного певца Пласидо Доминго подозревают в использовании услуг секты, которая более 30 лет занималась сексуальной эксплуатацией людей в Аргентине, сообщает испанское издание Pais со ссылкой на источники.
Секта пропагандировала философию борьбы со СПИДом и наркотиками и стремление к счастью, предлагала людям излечение, а на самом деле завладевала их деньгами. Для их отмывания создавались фонды за границей, покупалась недвижимость и автомобили.
Как предполагается, в распоряжении следствия оказались аудиозаписи разговоров с участием Доминго, лидера секты Хуана Перковича и посредницы. На записи некая Сусана Менделевич сообщает Перковичу, что испанский тенор хочет «посетить нас».
По данным издания, пока Доминго не предъявлено никаких обвинений.
О ликвидации секты под названием «Школа йоги Буэнос-Айреса» правоохранители сообщили на прошлой неделе.
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