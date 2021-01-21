Путин поздравил Пласидо Доминго с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем испанского оперного певца Пласидо Доминго с 80-летием и пожелал ему здоровья, добра и удачи во всех начинаниях, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме российский лидер отметил необыкновенный яркий талант артиста. Путин назвал певца легендой оперной сцены и добавил, что его юбилей отмечают миллионы людей по всему миру.

Испанский оперный певец и дирижёр, один из самых выдающихся исполнителей современности Пласидо Доминго родился в семье артистов, сообщает RT. В опере он дебютировал в конце 1950-х годов и за свою карьеру исполнил около 150 партий.

