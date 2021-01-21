Путин поздравил Пласидо Доминго с 80-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем испанского оперного певца Пласидо Доминго с 80-летием и пожелал ему здоровья, добра и удачи во всех начинаниях, сообщает пресс-служба Кремля.
В поздравительной телеграмме российский лидер отметил необыкновенный яркий талант артиста. Путин назвал певца легендой оперной сцены и добавил, что его юбилей отмечают миллионы людей по всему миру.
Испанский оперный певец и дирижёр, один из самых выдающихся исполнителей современности Пласидо Доминго родился в семье артистов, сообщает RT. В опере он дебютировал в конце 1950-х годов и за свою карьеру исполнил около 150 партий.
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