СМИ: Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн евро

Министр обороны Германии Борис Писториус, находясь с визитом в Одессе, объявил о предоставлении Украине нового пакета немецкой военной помощи на сумму €500 млн. Об этом сообщает DPA, сопровождающее политика в поездке.

Агентство отмечает, что о поездке министра в Одессу не сообщалось заранее из соображений безопасности.