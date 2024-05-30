СМИ: Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн евро

Министр обороны Германии Борис Писториус, находясь с визитом в Одессе, объявил о предоставлении Украине нового пакета немецкой военной помощи на сумму €500 млн. Об этом сообщает DPA, сопровождающее политика в поездке.

Агентство отмечает, что о поездке министра в Одессу не сообщалось заранее из соображений безопасности.

Глава Минобороны Украины заявил, что западная помощь запаздывает

Россия считает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО, представляя собой «игру с огнем». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России.

В Кремле заявляли, что военная поддержка Украины со стороны Запада препятствует переговорам и будет иметь негативные последствия, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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