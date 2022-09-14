СМИ: перестрелка произошла на границе Пакистана и Афганистана

Перестрелка произошла на границе Пакистана и Афганистана в ночь на 14 сентября, сообщает Associated Press.

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По данным агентства, представители запрещённой в России террористической группировки «Талибан» обстреляли пограничный пост на северо-западе Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва, погибли трое пакистанских военнослужащих.

Талибы, в свою очередь, пояснили, что пытались помешать строительству КПП. По их словам, пакистанские военные открыли огонь когда несколько человек подошли к ним с целью обсудить этот вопрос.

Ранее в пресс-центре погранслужбы киргизского Госкомитета нацбезопасности заявили, что на границе Киргизии и Таджикистана между военными двух стран произошла очередная перестрелка, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:ПерестрелкаТалибанАфганистанПакистан
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