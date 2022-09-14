СМИ: перестрелка произошла на границе Пакистана и Афганистана
Перестрелка произошла на границе Пакистана и Афганистана в ночь на 14 сентября, сообщает Associated Press.
По данным агентства, представители запрещённой в России террористической группировки «Талибан» обстреляли пограничный пост на северо-западе Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва, погибли трое пакистанских военнослужащих.
Талибы, в свою очередь, пояснили, что пытались помешать строительству КПП. По их словам, пакистанские военные открыли огонь когда несколько человек подошли к ним с целью обсудить этот вопрос.
Ранее в пресс-центре погранслужбы киргизского Госкомитета нацбезопасности заявили, что на границе Киргизии и Таджикистана между военными двух стран произошла очередная перестрелка, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+51 735 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+50 251 / сут.
- Собянин: Строительство метро до аэропорта Внуково должно завершиться к сентябрю 2023 года
- Терапевт назвала плюсы отказа от кофе
- СМИ: перестрелка произошла на границе Пакистана и Афганистана
- ВКС России уничтожили украинский Ми-8 в Херсонской области
- Мишустин назвал главные цели федерального бюджета
- Песков заявил, что Путин не планировал присутствовать на похоронах Елизаветы II
- Глава ЕК предложила европейцам отправлять счета за свет и газ в РФ
- На Урале нашли подростков, осквернивших Вечный огонь
- Посол России заявил о беспрецедентном росте товарооборота с Индией
- ВСУ обстреляли белгородское село, идёт эвакуация. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru