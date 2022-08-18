СМИ: передача Минску «Искандер-М» предупреждает НАТО о готовности РФ защищать союзников

По данным издания, передача комплексов выгодна как Москву, так и Минску. «Искандер-М» даст Белоруссии возможности лучше сдерживать страны, входящие в НАТО. «Это на самом деле обоюдовыгодная ситуация для Москвы и Минска», — следует из статьи.

Путин анонсировал передачу белорусской стороне ракетно-тактических комплексов «Искандер М» в июне, во время встречи лидеров двух стран в Санкт-Петербурге.

