СМИ: передача Минску «Искандер-М» предупреждает НАТО о готовности РФ защищать союзников

Слова президента России Владимира Путина о передаче Белоруссии ракетных комплексов «Искандер-М» подает сигнал Североатлантическому альянсу о готовности Москвы прикрыть союзников своими ядерными силами, сообщает National Interest.

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По данным издания, передача комплексов выгодна как Москву, так и Минску. «Искандер-М» даст Белоруссии возможности лучше сдерживать страны, входящие в НАТО. «Это на самом деле обоюдовыгодная ситуация для Москвы и Минска», — следует из статьи.

Путин анонсировал передачу белорусской стороне ракетно-тактических комплексов «Искандер М» в июне, во время встречи лидеров двух стран в Санкт-Петербурге.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БелоруссияИскандер
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