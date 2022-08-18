СМИ: передача Минску «Искандер-М» предупреждает НАТО о готовности РФ защищать союзников
Слова президента России Владимира Путина о передаче Белоруссии ракетных комплексов «Искандер-М» подает сигнал Североатлантическому альянсу о готовности Москвы прикрыть союзников своими ядерными силами, сообщает National Interest.
По данным издания, передача комплексов выгодна как Москву, так и Минску. «Искандер-М» даст Белоруссии возможности лучше сдерживать страны, входящие в НАТО. «Это на самом деле обоюдовыгодная ситуация для Москвы и Минска», — следует из статьи.
Путин анонсировал передачу белорусской стороне ракетно-тактических комплексов «Искандер М» в июне, во время встречи лидеров двух стран в Санкт-Петербурге.
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