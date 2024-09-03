СМИ: Париж и Ниамей де-факто разорвали дипломатические отношения

В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении главы государства Мохамеда Базума. В мае 2024 года власти США и Нигера договорились о сроках вывода американских войск. Представители министерств обороны США и Нигера провели серию встреч в столице страны Ниамее 15-19 мая. Достигнута договоренность о выводе американских войск до 15 сентября 2024 года.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что прибывшие в Нигер российские военные расположились на одной базе с американским контингентом. Он уточнил, что никаких взаимодействий между ними не ведется, передает «Радиоточка НСН».

