СМИ: Париж и Ниамей де-факто разорвали дипломатические отношения
Париж и Ниамей переживают де-факто полный разрыв дипломатических отношений после смены власти в Нигере, пишет издание Jeune Afrique со ссылкой на источник.
По словам источника, власти Франции не ожидали такого радикального настроения в Нигере, который «всех удивил». Отмечается, что посольство Франции прекратило оказание всех консульских услуг в Ниамее.
В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении главы государства Мохамеда Базума. В мае 2024 года власти США и Нигера договорились о сроках вывода американских войск. Представители министерств обороны США и Нигера провели серию встреч в столице страны Ниамее 15-19 мая. Достигнута договоренность о выводе американских войск до 15 сентября 2024 года.
Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что прибывшие в Нигер российские военные расположились на одной базе с американским контингентом. Он уточнил, что никаких взаимодействий между ними не ведется, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru