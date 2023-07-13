СМИ: в Елисейский дворец пришло письмо с пальцем
13 июля 202305:28
Человеческий палец доставлен в Елисейский дворец в письме, Valeurs Actuelles.
Служба корреспонденции получила его по почте. Это случилось 9-10 июля, в преддверии национального праздника — Дня взятия Бастилии. В настоящее время неизвестно, кто и зачем прислал письмо. При этом палец поместили в холодильник, где полицейские хранят свою еду.
По данным издания, уже найден человек, которому принадлежит палец. Елисейский дворец от комментариев отказался. Другие подробности неизвестны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru