СМИ: в Елисейский дворец пришло письмо с пальцем

Человеческий палец доставлен в Елисейский дворец в письме, Valeurs Actuelles.

Служба корреспонденции получила его по почте. Это случилось 9-10 июля, в преддверии национального праздника — Дня взятия Бастилии. В настоящее время неизвестно, кто и зачем прислал письмо. При этом палец поместили в холодильник, где полицейские хранят свою еду.

По данным издания, уже найден человек, которому принадлежит палец. Елисейский дворец от комментариев отказался. Другие подробности неизвестны.

