СМИ: Обама обеспокоен возможным приходом к власти Трампа

Экс-глава Белого дома Барак Обама призывает действующего президента Джо Байдена усилить его предвыборную кампанию, так как обеспокоен возможностью возвращения бывшего американского лидера Дональда Трампа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Обама исключил возможность работы с Байденом

По данным газеты, Обама обсуждал с Байденом и его помощниками необходимость наделения штаба нынешнего президента полномочиями, позволяющими принимать решения без согласования с американской администрацией, а также реструктуризацию кампании.

Беседа состоялась в последние месяцы прошлого года во время приватного обеда. Обама посоветовал проводить более агрессивно предвыборную кампанию.

Ранее Обама конфиденциально предупредил Байдена о прочности позиций его оппонента Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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