СМИ: Обама обеспокоен возможным приходом к власти Трампа

По данным газеты, Обама обсуждал с Байденом и его помощниками необходимость наделения штаба нынешнего президента полномочиями, позволяющими принимать решения без согласования с американской администрацией, а также реструктуризацию кампании.

Беседа состоялась в последние месяцы прошлого года во время приватного обеда. Обама посоветовал проводить более агрессивно предвыборную кампанию.

Ранее Обама конфиденциально предупредил Байдена о прочности позиций его оппонента Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

