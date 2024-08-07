СМИ: Нигер разрывает дипотношения с Украиной
7 августа 202402:31
Власти Нигера заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной, сообщает Al Arabiya со ссылкой на AFP.
Они обвинили Киев в «поддержке террористических группировок».
Несколько дней назад власти Мали разорвали дипотношения с Украиной. Такое решение связано с информацией о поддержке Киевом действий вооруженных террористов в республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru