СМИ: Нигер разрывает дипотношения с Украиной

Власти Нигера заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной, сообщает Al Arabiya со ссылкой на AFP.

МИД Украины назвал недальновидным решение Мали о разрыве дипотношений

Они обвинили Киев в «поддержке террористических группировок».

Несколько дней назад власти Мали разорвали дипотношения с Украиной. Такое решение связано с информацией о поддержке Киевом действий вооруженных террористов в республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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