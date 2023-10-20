СМИ: Наследники Берлускони не исключили уничтожение его коллекции картин
Пятеро наследников бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони пытаются избавиться от собранной политиком коллекции картин, сообщает The Guardian.
По данным британского издания, содержание 25 тысяч произведений, хранящихся на складе в Милане, обходится в 800 тысяч евро в год. При этом многие картины не имеют высокой художественной ценности.
Экс-сотрудник Минкульта Италии Витторио Сгарби, рассказал, что многие работы Берлускони покупал во время бессонницы, просматривая телеканалы типа «Магазина на диване», поэтому уничтожение этих экземпляров, с художественной точки зрения, не будет считаться преступлением.
The Guardian отмечает, что наиболее ценные картины из коллекции наследники всё же решили оставить, в том числе для резиденции политика в Аркоре, которую хотят превратить в музей.
Сильвио Берлускони умер 12 июня в госпитале Сан-Раффаэле в Милане в возрасте 86 лет. Он завещал своей последней спутнице жизни 33-летней Марте Фашине 100 млн евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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