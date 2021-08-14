СМИ: На американском острове зафиксировали вспышку COVID-19 из-за вечеринки Обамы

Вечеринка по случаю дня рождения экс-президента США Барака Обамы стала причиной вспышки заболеваемости коронавирусом на популярном среди голливудских звезд и политиков острове Мартас-Винъярд. Об этом сообщает Metro.

На острове зафиксировали рекордные показатели по распространению COVID-19: впервые с апреля инфекция подтвердилась у 63 человек. При этом официальные лица назвали преждевременным указание на связь вечеринки Обамы с ростом заражений.

Экс-президент намеревался пригласить на праздник около 500 человек, однако их число пришлось сократить на фоне критики в связи с распространением штамма «дельта». По словам представителя бывшего главы государства, вечеринку посетили семья и близкие Обамы. Таким образом, гостями праздника стали от 300 до 400 человек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусБарак ОбамаСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры