СМИ: На американском острове зафиксировали вспышку COVID-19 из-за вечеринки Обамы
Вечеринка по случаю дня рождения экс-президента США Барака Обамы стала причиной вспышки заболеваемости коронавирусом на популярном среди голливудских звезд и политиков острове Мартас-Винъярд. Об этом сообщает Metro.
На острове зафиксировали рекордные показатели по распространению COVID-19: впервые с апреля инфекция подтвердилась у 63 человек. При этом официальные лица назвали преждевременным указание на связь вечеринки Обамы с ростом заражений.
Экс-президент намеревался пригласить на праздник около 500 человек, однако их число пришлось сократить на фоне критики в связи с распространением штамма «дельта». По словам представителя бывшего главы государства, вечеринку посетили семья и близкие Обамы. Таким образом, гостями праздника стали от 300 до 400 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru