СМИ: Кандидатов на должности в администрации США проверяют на лояльность к Трампу
Специально назначенные комиссары усиленно проверяют кандидатов на должности в администрации президента США Дональда Трампа на лояльность к новому американскому лидеру, сообщает Associated Press.
По данным агентства, в ходе отбора чиновники должны доказать, что активно поддерживали его предвыборную кампанию. Отбор подразумевает ответ на вопрос, какая часть предвыборного послания Трампа наиболее привлекательна для кандидата и почему.
При этом негативного поста в соцсетях или снимки с оппонентом Трампа достаточно, чтобы заявки на работу были отклонены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru