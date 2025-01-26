СМИ: Кандидатов на должности в администрации США проверяют на лояльность к Трампу

По данным агентства, в ходе отбора чиновники должны доказать, что активно поддерживали его предвыборную кампанию. Отбор подразумевает ответ на вопрос, какая часть предвыборного послания Трампа наиболее привлекательна для кандидата и почему.

При этом негативного поста в соцсетях или снимки с оппонентом Трампа достаточно, чтобы заявки на работу были отклонены.

