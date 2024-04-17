СМИ: Израиль решил отложить ответный удар по Ирану
Власти Израиля решили не торопиться с ответом на удар Ирана, который исламская республика нанесла в ночь на 14 апреля. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.
По информации издания, изначально Иерусалим планировал нанести ответный удар вечером в понедельник, 15 апреля. Позже власти Израиля поменяли решение. Причина такого шага не называется.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «мудрый» ответ на атаку Ирана. По его словам, исламскую республику нужно «ввести в состояние стресса».
Иран атаковал Израиль ракетами и беспилотниками-камикадзе Shahed. Тегеран выпустил в направлении еврейского государства около 300 снарядов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru