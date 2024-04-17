СМИ: Израиль решил отложить ответный удар по Ирану

Власти Израиля решили не торопиться с ответом на удар Ирана, который исламская республика нанесла в ночь на 14 апреля. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Эксперт заявил о давлении на Нетаньяху после удара Ирана по Израилю

По информации издания, изначально Иерусалим планировал нанести ответный удар вечером в понедельник, 15 апреля. Позже власти Израиля поменяли решение. Причина такого шага не называется.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «мудрый» ответ на атаку Ирана. По его словам, исламскую республику нужно «ввести в состояние стресса».

Иран атаковал Израиль ракетами и беспилотниками-камикадзе Shahed. Тегеран выпустил в направлении еврейского государства около 300 снарядов, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокИранИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры