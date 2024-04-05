СМИ: Израиль приостановил работу 28 посольств на фоне угроз Ирана

По данным СМИ, диппредставительства были закрыты после угрозы Тегерана «ответить на удар по его консульству в Дамаске».

Ранее стало известно, что Израиль нанес ракетный удар по дипломатическому кварталу в Дамаске, атаке подверглось здание дипмиссии Ирана, погибли не менее 13 человек. При этом Тель-Авив официально не делал заявлений об ответственности за случившееся.

Посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари отмечал, что израильский режим «получит решительный ответ» на атаку в сирийской столице, напоминает «Свободная пресса». В свою очередь, Корпус стражей Исламской революции заявил, что готовится нанести по Израилю «смертельные удары».

