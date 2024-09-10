СМИ: Итальянка неоднократно переехала на машине обокравшего ее мигранта

По данным издания, жертвой ограбления стала 65-летняя владелица пляжа на морском побережье. Стражи порядка установили, что 47-летний бездомный парковщик с местных стоянок, угрожая ей ножом, отобрал у неё сумочку.

«Благодаря многочисленным камерам следователи установили, как женщина на своём «Мерседесе» догнала и сбила мужчину, несколько проехав над телом. После чего она вышла, забрала свою сумку и уехала», - говорится в публикации.

Отмечается, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО четверых обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти, сообщает РЕН ТВ.

