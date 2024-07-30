Полиция Италии арестовала замок экс-владельца «Динамо» Алексея Федорычева

Итальянская налоговая полиция изъяла активы российского бизнесмена Алексея Федорычева, включая исторический замок Торро дель Галло в Флоренции, сообщает газета Corriere Fiorentino.

По данным издания, общая стоимость арестованных активов, включая недвижимость, составляет $44,4 илн. Журналисты также опубликовали фотографии, сделанные правоохранительными органами в итальянских владениях миллиардера.

Прокуратура Флоренции арестовала активы российского бизнесмена

Арест активов был проведен по запросу о международной правовой помощи, поданному Киевом. В Италии Алексей Федорычев является фигурантом уголовного дела, связанного с мошенничеством против украинской государственной компании, занимающейся продажей сельскохозяйственной продукции.

Ему также предъявлены обвинения в подкупе государственных служащих и отмывании денег. Согласно данным СБУ, бывший владелец футбольного клуба «Динамо» незаконно оформил права на получение доходов от портовых сборов частного морского терминала в Одесской области, причинив ущерб на сумму $6 млн, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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