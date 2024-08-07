СМИ: Иран попросил избегать его воздушного пространства из-за учений

Власти Ирана призвали авиакомпании избегать полетов над своей территорией из-за проведения военных учений. Об этом сообщает египетский телеканал Extra News со ссылкой на источник в министерстве гражданской авиации Египта.

По информации источника, уведомление было направлено всем мировым гражданским авиакомпаниям.