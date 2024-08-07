СМИ: Иран попросил избегать его воздушного пространства из-за учений

Власти Ирана призвали авиакомпании избегать полетов над своей территорией из-за проведения военных учений. Об этом сообщает египетский телеканал Extra News со ссылкой на источник в министерстве гражданской авиации Египта.

По информации источника, уведомление было направлено всем мировым гражданским авиакомпаниям.

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В ночь на 5 августа израильский Ynet сообщил, что Израиль готовится к многодневной атаке Ирана. Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 30 июля после удара армии Израиля по целям ливанского движения «Хезболла» в Бейруте.

В израильской армии уточнили, что цель удара был командир, ответственный за атаки на израильских мирных жителей. В результате удара пострадало не менее 68 человек. Позже ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию одного из командиров «Хезболла» — Фуада Шукра, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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