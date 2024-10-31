СМИ: Иран намерен в течение нескольких дней нанести удар по Израилю из Ирака

Иран готовится нанести ответный удар по Израилю с территории Ирака в течение ближайших дней. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на информацию из израильской разведки.

Согласно источникам, Тегеран рассматривает возможность использования большого числа беспилотников и баллистических ракет в своей операции, которая может состояться до всеобщих выборов в США 5 ноября.

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Опрошенные порталом аналитики считают, что выбор иракской территории для атаки является стратегическим решением Ирана, позволяющим избежать повторного нападения Израиля на ключевые объекты внутри страны.

При этом собеседник в администрации США отметил, что американские власти не располагают информацией о том, приняли ли иранские руководители окончательное решение о нападении в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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