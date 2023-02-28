СМИ: Илон Маск снова оказался самым богатым человеком на Земле

Американский миллиардер Илон Маск, владелец компаний Tesla, SpaceX и Twitter, вновь возглавил рейтинг самых богатых людей в мире по версии Bloomberg.

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Его состояние оценивается в $187,1 млрд. Бизнесмен вернул себе лидерство, обогнав президента группы компаний LVMH Бернара Арно ($185,3 млрд).

Состояние Маска выросло благодаря подорожавшим акциям Tesla почти на 70%.

Напомним, богатейшие граждане России на фоне специальной военной операции потеряли более 90 миллиардов долларов.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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