Суд в Москве отказался отменить штраф для Google в размере трех млн рублей
Таганский суд Москвы признал законным штраф для компании Google в размере трех миллионов рублей, который был назначен ей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Зульфию Гуринчук.
Наказание за соответствующее правонарушение предусмотрено частью второй статьи 13.41 КоАП РФ.
Ранее организация уже несколько раз была оштрафована в России за неудаление недопустимого контента, отказ локализовать персональные данные россиян на российских серверах, а также призыв к экстремизму и ссылки на него.
В конце декабря 2021 года компания Google впервые получила оборотный штраф на сумму 7,2 миллиарда рублей. Суд отклонил жалобу на эту санкцию, и решение вступило в законную силу.
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