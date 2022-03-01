Суд в Москве отказался отменить штраф для Google в размере трех млн рублей

Таганский суд Москвы признал законным штраф для компании Google в размере трех миллионов рублей, который был назначен ей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Зульфию Гуринчук.

Наказание за соответствующее правонарушение предусмотрено частью второй статьи 13.41 КоАП РФ.

Google оштрафовали еще на ₽3,5 млн за неудаление контента

Ранее организация уже несколько раз была оштрафована в России за неудаление недопустимого контента, отказ локализовать персональные данные россиян на российских серверах, а также призыв к экстремизму и ссылки на него.

В конце декабря 2021 года компания Google впервые получила оборотный штраф на сумму 7,2 миллиарда рублей. Суд отклонил жалобу на эту санкцию, и решение вступило в законную силу.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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