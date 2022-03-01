Суд в Москве отказался отменить штраф для Google в размере трех млн рублей

Ранее организация уже несколько раз была оштрафована в России за неудаление недопустимого контента, отказ локализовать персональные данные россиян на российских серверах, а также призыв к экстремизму и ссылки на него.

В конце декабря 2021 года компания Google впервые получила оборотный штраф на сумму 7,2 миллиарда рублей. Суд отклонил жалобу на эту санкцию, и решение вступило в законную силу.