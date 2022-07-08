СМИ: главы МИД G20 отказались от совместной фотосессии из-за Лаврова

Саммит министров иностранных дел стран G20 («Большая двадцатка») остался без традиционного совместного фотографирования, сообщает Kyodo.

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По словам собеседников агентства, соответствующее решение могло быть принято из-за позиции ряда участников мероприятия по отношению к Москве, в том числе это касается главы Госдепа Энтони Блинкена.

В рамках мероприятия представители Запада, в частности США и Евросоюза, активно пытаются «игнорировать» присутствие российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Политики стараются не только избегать встречи и переговоров с главой российской дипломатии, но и пытаются не попасть в объективы камер рядом с ним.

Напомним, глава МИД Японии Есимаса Хаяси не присутствовал на официальном ужине министров иностранных дел стран «Большой двадцатки». Японский министр пропустил мероприятие из-за возможного присутствия на нём главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровСаммит G20
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