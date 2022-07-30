СМИ: Главу МИД Бельгии не пускают на Украину из-за поездки в Крым
Киев не разрешает новой главе МИД Бельгии Аджи Лябиб посетить Украину из-за поездки в Крым. Об этом пишет «Европейская правда».
Как отмечается в материале, министр в 2021 году в качестве журналиста посетила фестиваль «Глобальные ценности» в Севастополе, а по возвращении «прибегла к заявлениям, которые подвергают сомнению принадлежность Крыма Украине» и рассказывала, что прибыла в Крым «незаконно».
«В ответ на вопрос, считает ли она Крым Украиной или Россией — журналистка избежала ответа, а вспомнила о поездке в Крым словами "я уехала в Россию"», — подчеркивает автор статьи.
Украинская сторона считает, что Лябиб должна «извиниться перед Киевом».
В бельгийском МИД не стали комментировать ситуацию.
«Поскольку эта поездка состоялась до назначения Лябиб министром, и в рамках ее тогдашней работы, МИД воздержится от каких-либо комментариев», — заявили в ведомстве.
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