СМИ: Главу МИД Бельгии не пускают на Украину из-за поездки в Крым

«В ответ на вопрос, считает ли она Крым Украиной или Россией — журналистка избежала ответа, а вспомнила о поездке в Крым словами "я уехала в Россию"», — подчеркивает автор статьи.

Украинская сторона считает, что Лябиб должна «извиниться перед Киевом».

В бельгийском МИД не стали комментировать ситуацию.

«Поскольку эта поездка состоялась до назначения Лябиб министром, и в рамках ее тогдашней работы, МИД воздержится от каких-либо комментариев», — заявили в ведомстве.

