СМИ: Генштаб ВС Ирана отверг заявления Fars о причинах крушения вертолета Раиси

Генштаб ВС Ирана опроверг информацию, опубликованную агентством Fars о причинах аварии вертолета бывшего президента Эбрахима Раиси, сообщает Mehr.

В сообщении утверждается, что данные о двух лишних пассажирах на борту вертолета и о том, что это якобы стало причиной крушения, не соответствуют действительности.

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В среду иранское агентство Fars, ссылаясь на источник в органах государственной безопасности, сообщило, что вертолет бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси в день аварии перевозил на два человека больше разрешенного количества пассажиров.

Также указывалось, что причиной крушения стали неблагоприятные погодные условия, из-за которых пилот не смог набрать необходимую высоту и столкнулся с горами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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