СМИ: Генштаб ВС Ирана отверг заявления Fars о причинах крушения вертолета Раиси

В среду иранское агентство Fars, ссылаясь на источник в органах государственной безопасности, сообщило, что вертолет бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси в день аварии перевозил на два человека больше разрешенного количества пассажиров.

Также указывалось, что причиной крушения стали неблагоприятные погодные условия, из-за которых пилот не смог набрать необходимую высоту и столкнулся с горами, передает «Радиоточка НСН».