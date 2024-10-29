СМИ: Галкин заявил, что вынужден скрывать свое израильское гражданство

Отмечается, что Галкина не раз не пропускали с израильским паспортом в отелях и аэропортах. Также, по словам юмориста, он был вынужден регулярно выслушивать оскорбления и хамство. Проблемы, по признанию Галкина, возникли у него в 16 странах.

Он также добавил, что вынужден был усилить охрану на концертах и подвергать цензуре сценарий выступлений.

Ранее Галкин на своих концертах в Канаде и США запретил пользоваться телефонами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

