СМИ: Галкин заявил, что вынужден скрывать свое израильское гражданство

Шоумен Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) вынужден путешествовать по миру с паспортом гражданина Кипра и скрывать гражданство Израиля из-за ближневосточного конфликта. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на выступление артиста в Нью-Йорке.

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Отмечается, что Галкина не раз не пропускали с израильским паспортом в отелях и аэропортах. Также, по словам юмориста, он был вынужден регулярно выслушивать оскорбления и хамство. Проблемы, по признанию Галкина, возникли у него в 16 странах.

Он также добавил, что вынужден был усилить охрану на концертах и подвергать цензуре сценарий выступлений.

Ранее Галкин на своих концертах в Канаде и США запретил пользоваться телефонами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГражданствоКипрИзраильИноагентыМаксим Галкин

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