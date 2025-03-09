СМИ: Европа пытается найти замену Starlink для Киева
Чиновники в Европе приступили к обсуждению того, чем можно заменить спутниковый интернет компании Starlink на Украине, сообщает Financial Times.
Среди возможных предложений – четыре крупных оператора спутниковой связи из Испании, Люксембурга, Франции и Великобритании. При этом будет сложно организовать замену американского оборудования, так как сейчас для Вооруженных сил Украины работают более 40 тысяч терминалов Starlink.
Ранее стало известно, что французский оператор Eutelsat готов заменит Starlink на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru