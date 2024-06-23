СМИ: ЕС заключит оборонное соглашение с Японией и Южной Кореей

Газета отметила, что благодаря партнерству с Евросоюзом Токио сможет улучшить свои оборонные технологии и сократить производственные расходы. Для Брюсселя соглашение откроет новые возможности для сотрудничества с японскими и южнокорейскими оборонными компаниями, говорится в материале.

Сообщается, что стороны также будут сотрудничать в кибербезопасности и борьбе с дезинформацией.

Президент России Владимир Путин 18-19 июня посетил КНДР и провел переговоры с главой государства Ким Чен Ыном. Стороны подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, напоминает «Радиоточка НСН».

