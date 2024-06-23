СМИ: ЕС заключит оборонное соглашение с Японией и Южной Кореей
Евросоюз до конца года заключит оборонное соглашение с Японией и Южной Кореей, утверждает издание Nikkei.
Газета отметила, что благодаря партнерству с Евросоюзом Токио сможет улучшить свои оборонные технологии и сократить производственные расходы. Для Брюсселя соглашение откроет новые возможности для сотрудничества с японскими и южнокорейскими оборонными компаниями, говорится в материале.
Сообщается, что стороны также будут сотрудничать в кибербезопасности и борьбе с дезинформацией.
Президент России Владимир Путин 18-19 июня посетил КНДР и провел переговоры с главой государства Ким Чен Ыном. Стороны подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Козловский назвал отсутствие цензуры причиной успеха американского кино
- Минздрав: При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека
- В Харькове после серии взрывов приостановили работу метро
- Андреева уступила украинке Ястремской на теннисном турнире в ФРГ
- СМИ: ЕС заключит оборонное соглашение с Японией и Южной Кореей
- Число погибших при атаке ВСУ на Севастополь увеличилось до трех
- Вучич призвал готовиться к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе
- Минобороны: Украина атаковала Севастополь ракетами ATACMS
- NBC: Трамп определился с кандидатурой на должность вице-президента
- Россия вошла в число лидеров по туристическому потоку на Кубу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru