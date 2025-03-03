СМИ: ЕС может профинансировать закупку газа для Венгрии и Словакии
Евросоюз рассматривает возможность финансирования закупок газа не из России для Венгрии и Словакии с последующим его размещением в хранилищах на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, закупленное топливо в дальнейшем планируется продавать странам Центральной и Восточной Европы, ранее зависевшим от российских поставок. Однако остается открытым вопрос о транзите газа через Польшу, Румынию или Грецию.
Ранее агентство ČTK сообщало, что Чехия готова предоставить Словакии свои мощности для транспортировки и хранения газа. Проблема возникла на фоне решения Киева прекратить с 1 января 2025 года транзит российского газа через свою территорию в Словакию. Премьер-министр страны Роберт Фицо не исключал ответных мер, включая возможную остановку энергопоставок Украине.
Президент РФ Владимир Путин в декабре заявлял, что Киев своим решением наносит ущерб Европе, что приведет к росту цен на газ в ЕС. Он также указывал, что Россия готова продолжать поставки через Украину по контракту с любым контрагентом, но этому мешает судебный иск со стороны Киева, передает «Радиоточка НСН».
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