СМИ: ЕС может профинансировать закупку газа для Венгрии и Словакии

Евросоюз рассматривает возможность финансирования закупок газа не из России для Венгрии и Словакии с последующим его размещением в хранилищах на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, закупленное топливо в дальнейшем планируется продавать странам Центральной и Восточной Европы, ранее зависевшим от российских поставок. Однако остается открытым вопрос о транзите газа через Польшу, Румынию или Грецию.