СМИ: экс-премьера и экс-главу МИД Пакистана осудили на десять лет

Бывшего премьера Пакистана Имрана Хана и экс-главы МИД Махмуд Куреши получили 10 лет колонии каждый по делу о разглашении гостайны, сообщает РИА Новости.

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Хан занимал свой пост с 2018 по 2022 годы, когда парламент вынес ему вотум недоверия. В августе он получил три года тюрьмы за продажу подарков. Сам он отвергает обвинения и считает дело политически мотивированным.

Дело о разглашении гостайны касается секретной телеграммы с информацией о том, что американские власти, недовольные нейтральной позицией пакистанского премьера в отношении СВО.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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