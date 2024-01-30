СМИ: экс-премьера и экс-главу МИД Пакистана осудили на десять лет

Хан занимал свой пост с 2018 по 2022 годы, когда парламент вынес ему вотум недоверия. В августе он получил три года тюрьмы за продажу подарков. Сам он отвергает обвинения и считает дело политически мотивированным.

Дело о разглашении гостайны касается секретной телеграммы с информацией о том, что американские власти, недовольные нейтральной позицией пакистанского премьера в отношении СВО.

